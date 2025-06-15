Mavi Boncuk adlı filmde Emel Sayın'ı halıya sarp kaçıran karakterleri canlandıran altı erkek oyuncudan kaç bugün hayattadır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaMavi Boncuk adlı filde Emel Sayın'ı halıya sarp kaçıran karakterleri canlandıran altı erkek oyuncudan kaç bugün hayattadır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

MAVİ BONCUK ADLI FİLMDE EMEL SAYIN'I HALIYA SARP KAÇIRAN KARAKTERLERİ CANLANDIRAN ALTI ERKEK OYUNCUDAN KAÇ BUGÜN HAYATTADIR?

A:3

B:2

C:1

D: 0

Cevap: C