'Mavi Bisiklet' Filmi TRT Ev Sineması Kuşağında!

Bir çocuğun, büyüklerin dünyasında karşılaştığı adaletsizliklere kendince çözüm arayışını naif bir anlatımla beyazperdeye taşıyan "Mavi Bisiklet" Ümit Köreken ve Nursen Çetin Köreken'in ilk uzun metrajlı sinema filmi. Filmde, başrolleri paylaşan çocuk oyuncular Selim Kaya, Eray Kılıçarslan ve Bahriye Arın'ın yanı sıra; Mustafa Küçükibiş, Burak Vurdumduymaz, Beren Yiğit, Fatih Koca, Mustafa Şimşek, Nursen Çetin Köreken ve Turan Özdemir rol alıyor.

Filmin konusu; Ali, annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşayan, boş zamanlarında bir lastikçide çalışan 13 yaşında bir çocuktur. Lastikçiden kazandığı parasını evin ihtiyaçları için annesine vermektedir. Bahşiş olarak aldığı küçük bir miktarı ise mavi bir bisiklet alabilmek için biriktirmektedir. Platonik aşkı Elif ise okul başkanıdır. Kahya Salim de kasabaya gelen torunu Hasan'ı okula kaydettirir. Kısa bir süre sonra okul müdürü Elif'in yerine okul başkanlığını Hasan'a verir. Elif'e haksızlık yapıldığını düşünen Ali, arkadaşı Yusuf'un da yardımıyla büyük bir kampanya başlatır ve mavi bisiklet almak için biriktirdiği tüm parayı bu yolda harcamaya karar verir.