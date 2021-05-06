Matematik sorusunu bilemeyen damat gelini kaçırdı: Matematiği bilmeyen biriyle evlenmem
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Matematik sorusunu bilemeyen damat gelini kaçırdı: Matematiği bilmeyen biriyle evlenmem

Matematik sorusunu bilemeyen damat gelini kaçırdı: Matematiği bilmeyen biriyle evlenmem
Haberler.com / Haber Editör - Haberler | Dünya

Hindistan'ın Yeni Delhi yakınlarındaki Uttar Pradesh'te gerçekleşen düğünün iptal edilme nedeni duyanları şaşırttı. Damadın, gelin tarafından sorulan matematik sorusunu bilememesinin ardından kız tarafı apar topar düğünü iptal etti.

Hindistan'daki bir düğünün iptal edilme nedeni akıllara durgunluk verdi. Yeni Delhi yakınlarındaki Uttar Pradesh'te gerçekleşen düğün sırasında gelin tarafından damada matematik sorusu yönetildi. Damadın soruyu yanıtlayamaması üzerinde düğün acil olarak iptal edildi.

Sputnik'in Gulf News'den aktardığı haberine göre gelin, damadım soruyu doğru yanıtlayamaması üzerine, 'matematiğin temellerini bilmeyen biriyle evlenemeyeceğini' söyledi. Matematik sevdalısı gelin, ailesi tarafından da ikna edilemedi.

Damadın matematik sorusunu yanıtlayamaması karşısında şok yaşadıklarını belirten gelinin kuzeni, "Ailesi, damadın eğitim düzeyi konusunda bizi bilgilendirmemişti. Okula gitmemiş bile olabilir. Damadın ailesi bizi aldattı, ama cesur kız kardeşim sosyal tabudan korkmadan dışarı çıktı" dedi.

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