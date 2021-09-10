Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman? Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak?

TRT1 ekranlarında başladığı ilk günden bugüne dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı yeni sezon bölümleri için sevenlerinin gözü yayınlanacak fragmana çevrildi. Aynı zamanda yayın tarihinin ne zaman olacağı konusunda merak içinde olan izleyiciler Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman? diye aratmakta. Peki, Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman? Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi oyuncuların olduğu Masumlar Apartmanı dizisinin yayın tarihi için geri sayım başladı. TRT1 ekranlarında başladığı ilk günden bugüne dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı yeni sezon bölümleri için sevenlerinin gözü yayınlanacak fragmana çevrildi. Aynı zamanda yayın tarihinin ne zaman olacağı konusunda merak içinde olan izleyiciler Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman? diye aratmakta. Peki, Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman? Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonu 14 Eylül Salı günü ekran geliyor. Yeni bölüm fragmanı da izleyici ile paylaşıldı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir. Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir. Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır.

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