Masumlar Apartmanı yeni oyuncusu kim? Masumlar Apartmanı psikolog kim? Seda Akman kim?

Her Salı TRT ekranlarında yayınlanacak Masumlar Apartmanı dizisine yeni bir isim katılıyor. Seda Akman kim? Seda Akman kaç yaşında, nereli? Seda Akman dizileri! Seda Akman Masumlar Apartmanı!

MASUMLAR APARTMANI YENİ OYUNCUSU KİM? SEDA AKMAN KİM?

Seda Akman (d. 13 Ocak 1978, Kütahya) Türk sinema ve dizi oyuncusu. Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi'nde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6'da Jetset adında bir TV programı sundu. Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi. 1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV'de farklı programlarda sunuculuk yaptı. 2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak ATV'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı. Oynadığı diziler arasında Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç. ve Acil Servis yer almaktadır. Seda Akman 2018 yılında, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde yer almıştır.

SEDA AKMAN DİZİLERİ

Yazı Tura - 2003

Mühürlü Güller - 2003

Ölümsüz Aşk - 2003

Bir İstanbul Masalı - 2003

Balans ve Manevra - 2004

Aşk Yolu - 2005

Kanlı Düğün - 2005

Emret Komutanım - 2005/2007

Emret Komutanım Şah Mat - 2006

Annem - 2007

Arka Sokaklar - 2010

Behzat Ç. - 2010

Küçük Sırlar - 2010

Mükemmel Çift - 2010

Karakol - 2011

Eve Düşen Yıldırım - 2012

Tozlu Yollar - 2013

Fatih - 2013

Acil Servis - 2015

Sen Benimsin - 2015

Gecenin Kraliçesi - 2016

Bu Şehir Arkadan Gelecek- 2017

Kalp Atışı- 2017

Adı: Zehra - 2018

Aşk ve Mavi - 2018

Arada - 2018

Kurşun - 2019

Sol Yanım - 2020