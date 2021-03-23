Masumlar Apartmanı yeni oyuncusu kim? Masumlar Apartmanı psikolog kim? Seda Akman kim?
Birçok dizide ve filmde yer alan Seda Akman, bu akşam yayınlanacak Masumlar Apartmanı dizisinde psikolog rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Seda Akman kim? Seda Akman kaç yaşında, nereli? Seda Akman dizileri! Seda Akman Masumlar Apartmanı!
Her Salı TRT ekranlarında yayınlanacak Masumlar Apartmanı dizisine yeni bir isim katılıyor. Seda Akman kim? Seda Akman kaç yaşında, nereli? Seda Akman dizileri! Seda Akman Masumlar Apartmanı!
MASUMLAR APARTMANI YENİ OYUNCUSU KİM? SEDA AKMAN KİM?
Seda Akman (d. 13 Ocak 1978, Kütahya) Türk sinema ve dizi oyuncusu. Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi'nde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6'da Jetset adında bir TV programı sundu. Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi. 1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV'de farklı programlarda sunuculuk yaptı. 2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak ATV'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı. Oynadığı diziler arasında Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç. ve Acil Servis yer almaktadır. Seda Akman 2018 yılında, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde yer almıştır.
SEDA AKMAN DİZİLERİ
Yazı Tura - 2003
Mühürlü Güller - 2003
Ölümsüz Aşk - 2003
Bir İstanbul Masalı - 2003
Balans ve Manevra - 2004
Aşk Yolu - 2005
Kanlı Düğün - 2005
Emret Komutanım - 2005/2007
Emret Komutanım Şah Mat - 2006
Annem - 2007
Arka Sokaklar - 2010
Behzat Ç. - 2010
Küçük Sırlar - 2010
Mükemmel Çift - 2010
Karakol - 2011
Eve Düşen Yıldırım - 2012
Tozlu Yollar - 2013
Fatih - 2013
Acil Servis - 2015
Sen Benimsin - 2015
Gecenin Kraliçesi - 2016
Bu Şehir Arkadan Gelecek- 2017
Kalp Atışı- 2017
Adı: Zehra - 2018
Aşk ve Mavi - 2018
Arada - 2018
Kurşun - 2019
Sol Yanım - 2020