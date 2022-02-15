Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı 58. bölüm bugün var mı? Masumlar Apartmanı 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, Mazo'ya yaptıklarını hatırladıktan sonra kendini sorgulamaya başlar. Kendiyle ve geçmişiyle yüzleşme zamanı gelmiştir. Bir yandan da babasını daha fazla incitmeden bu duruma bir son vermek için çözüm arayışına girer. Safiye, Naci'nin bir sıkıntısı olduğunun farkındadır. Onu, kurallarıyla bunalttığını düşünür ve değişeceğini kanıtlamak için büyük bir çaba gösterir. Gülben, kendisinin bunca zamandır başaramadığı şeyi ablasının ilk günden yapabildiğini öğrenmenin şokundadır. Kararını verir; o büyük adımı atacaktır. Ceylan, Han'ı sorunlarından uzaklaştırmak için iki günlüğüne şehre yakın bir yere gitmeye ikna eder. Aklında, Han'ı mutlu edeceğine inandığı bir sürpriz de vardır.

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