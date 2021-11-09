Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Masumlar Apartmanı bu akşam 46. bölümüyle ekranlarda olacak. Masumlar Apartmanı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı bölüm bugün mü? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? şeklinde aratıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşananlar herkesi derinden sarsar. Safiye'yi, içine düştüğü derin karanlıktan Naci bile çıkaramaz. Safiye'ye nasıl yardım edeceğinin derdindeyken Tomris'in getirdiği bir haber Naci'yi bambaşka bir çıkmaza sürükler. Han, her zamanki gibi "kontrol edebileceği" sorunlarla uğraşmaya yönelir ve Rüya'yı üvey babasından korumak için kendi yöntemlerini devreye sokar. Safiye'nin krizine şahit olan Şennur sonunda Esat'a rest çeker. Gülben, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için uzun zamandır cesaret edemediği o adımı atar. İyileşmek için psikiyatriste gitme vakti gelmiştir. Gülben'le ailesi arasında kalan Esat ise beklenmedik bir karar vermek zorunda kalır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

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