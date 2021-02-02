Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölüm izle, son bölümde neler oldu?

Salı günlerinin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam 20. bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak! Masumlar Apartmanı canlı izleme linkini ve son bölüm full kesintisiz izleme linkini yazımızsa bulabilirsiniz. Peki, ! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

Baş rollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Metin Coşkun gibi oyuncuların yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun ünlü romanı "Madalyonun İçi" kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı yayınlandığı ilk günden itibaren büyük rağbet görüyor. İzleyiciler Masumlar Apartmanı 20. yeni bölümde neler olacak merak ediyor! İşte tüm detayları!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE TRT1!

İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci'yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye'nin planları başkadır. Safiye, İnci'ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci'den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.

Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet'in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze'nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze'nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru'nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye'ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM FULL İZLE!

Han, İnci'nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han'dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han'ın moralini düzeltmek için çırpınırken Nerimanokulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege'nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman'ı şoke eder. Ancak Ege'nin sonraki hamlesi Neriman'ı yıkar.

Ablasının ve Han'ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci'yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci'nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar. Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülru'ya son isteğini söyler.