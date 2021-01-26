Masumlar Apartmanı "Safiye" kimdir, gerçek adı ne? Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ezgi Mola filmleri ve dizileri!
TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi görüyor. Masumlar Apartmanı "Safiye" karakteri kimdir, gerçek adı ne? sorularını dizi severler merak ediyor. Peki, Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ezgi Mola filmleri ve dizileri!
TRT1'in yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun sevilen eseri "Madalyonun İçi" romanından uyarlamadır. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
MASUMLAR APARTMANI SAFİYE KİMDİR?
Masumlar Apartmanı Safiye, Derenoğlu ailesinin en büyük kızıdır.Gülben ve Han'ın ablasıdır. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır. Dizideki en hüzünlü ve yaralı karakterdir.
EZGİ MOLA KİMDİR?
Mercan Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu ve 37 yaşındadır. İstanbul'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.
Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.
2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.
Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı.
EZGİ MOLA FİLMOGRAFİ
Ezgi Mola Filmleri:
- Organize İşler Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak
- Aydede (2018) - Rabia
- Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018) - Azra
- Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide/ Melike
- Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim
- Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim
- Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül Neimoğlu
- Soğuk (2013) - Boncuk
- Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) - Didem
- Celal ile Ceren (2013) - Ceren
- Pazarları Hiç Sevmem (2012) - Ayşe
- Dedemin İnsanları (2011) - Fatma
- Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide
- Veda (2010) - Latife Hanım
- Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu
- Organize İşler (2005) - Berrak
Ezgi Mola Dizileri:
- Masumlar Apartmanı (2020-) - Safiye Derenoğlu
- Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)[4]
- Arkadaşım Hoşgeldin (2015)
- Kötü Yol (2012) - Leman Aksular
- Yalan Dünya (2012) - Şenay (konuk oyuncu - 17. Bölüm)
- Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal Sertel
- Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe
- Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın
- Sınıf (2008) - Esra
- Kolay Gelsin (2008) - Kezo
- Senden Başka (2007) - Hayriye
- Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay
- Görünmez Adam (2004)
- Sevinçli Haller (2004)
- Sultan Makamı (2003) - Seda
- Unutma Beni (2002) - Seda
- Karate Can (2000)
Ezgi Mola Tiyatro Sahne Gösterileri:
- Alice Müzikali (2019-günümüz)/ Zorlu PSM
- Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2015)
- Vur/Yağmala/Yeniden (2008-2009) - Murat Daltaban/ DOT
- Hisseli Harikalar Kumpanyası (2007) - Haldun Dormen/ BKM
- Sizinkiler (2005) - Caner Alkaya/ BKM
- Artiz Mektebi (2005) - Müjdat Gezen MSM
- Salak Oğlum (2004) - Müjdat Gezen/ MSM
- Karmakarışık (2004) - Haldun Dormen/ MSM
- Yalancı (2003) - İlker Ayrık/ MSM
- Adalet Pantolonun Kemeridir (2003) - Müjdat Gezen/ MSM
- Çürük Elma (1998-1999) - Aydoğan Temel/ ATT