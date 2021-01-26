Masumlar Apartmanı "Safiye" kimdir, gerçek adı ne? Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ezgi Mola filmleri ve dizileri!

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi görüyor. Masumlar Apartmanı "Safiye" karakteri kimdir, gerçek adı ne? sorularını dizi severler merak ediyor. Peki, Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ezgi Mola filmleri ve dizileri!

TRT1'in yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun sevilen eseri "Madalyonun İçi" romanından uyarlamadır. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI SAFİYE KİMDİR?

Masumlar Apartmanı Safiye, Derenoğlu ailesinin en büyük kızıdır.Gülben ve Han'ın ablasıdır. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır. Dizideki en hüzünlü ve yaralı karakterdir.

EZGİ MOLA KİMDİR?

Mercan Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu ve 37 yaşındadır. İstanbul'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı.

EZGİ MOLA FİLMOGRAFİ

Ezgi Mola Filmleri:

Organize İşler Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak

Aydede (2018) - Rabia

Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018) - Azra

Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide/ Melike

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim

Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim

Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül Neimoğlu

Soğuk (2013) - Boncuk

Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) - Didem

Celal ile Ceren (2013) - Ceren

Pazarları Hiç Sevmem (2012) - Ayşe

Dedemin İnsanları (2011) - Fatma

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide

Veda (2010) - Latife Hanım

Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu

Organize İşler (2005) - Berrak

Ezgi Mola Dizileri:

Masumlar Apartmanı (2020-) - Safiye Derenoğlu

Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)[4]

Arkadaşım Hoşgeldin (2015)

Kötü Yol (2012) - Leman Aksular

Yalan Dünya (2012) - Şenay (konuk oyuncu - 17. Bölüm)

Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal Sertel

Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe

Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın

Sınıf (2008) - Esra

Kolay Gelsin (2008) - Kezo

Senden Başka (2007) - Hayriye

Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay

Görünmez Adam (2004)

Sevinçli Haller (2004)

Sultan Makamı (2003) - Seda

Unutma Beni (2002) - Seda

Karate Can (2000)

Ezgi Mola Tiyatro Sahne Gösterileri:

Alice Müzikali (2019-günümüz)/ Zorlu PSM

Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2015)

Vur/Yağmala/Yeniden (2008-2009) - Murat Daltaban/ DOT

Hisseli Harikalar Kumpanyası (2007) - Haldun Dormen/ BKM

Sizinkiler (2005) - Caner Alkaya/ BKM

Artiz Mektebi (2005) - Müjdat Gezen MSM

Salak Oğlum (2004) - Müjdat Gezen/ MSM

Karmakarışık (2004) - Haldun Dormen/ MSM

Yalancı (2003) - İlker Ayrık/ MSM

Adalet Pantolonun Kemeridir (2003) - Müjdat Gezen/ MSM