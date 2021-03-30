Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı bugün yok mu?

TRT!in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünü ekranda göremeyenler Masumlar Apartmanı bugün yok mu ve Masumlar Apartmanı neden yok? sorularının yanıtını merak etti. eki, Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı bugün yok mu?

Diziseverlerin ilgile takip ettiği Masumlar Aprtmanı yeni bölümüyayınlanması bekleniyordu. ayın akışında masumlar Apartmanı'nı göremeyenler Masumlar Apartmanı neden yok veMasumlar Apartmanı bugün yok mu?

MASUMLAR APARTMANI BUGÜN YOK MU?

TRT1 YAYIN AKIŞI:

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bugün TRT'in yayın akışında Masumlar Apartmanı yer almıyor.Milli maç nedeniyle Masumlar Aprtmanı yayınlanmayacak.

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?