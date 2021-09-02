Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor, Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor, Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?

Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor, Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı geçtiğimiz sezon izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Bu sene de merakla beklenen dizi hakkında Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak ve Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı geçtiğimiz sezon her bölümü ile seyircileri ekrana bağlamıştı. Bu yıl da merakla beklenen dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? , Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?İşte, detaylar… Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Masumlar Apartmanı, yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikolojik ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini; Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu paylaşmaktadır. Dizi 15 Eylül 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başladı Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Masumlar Apartmanı'nın ne zaman başlayacağına yönelik kanaldan ve yapımcılardan bir duyuru gelmedi. Dizinin yeni sezonunun eylül ayı ortalarında başlaması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmış değil.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Hamid Karzai Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Demet Akalın Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Ali Öztürk Burak Elmas Enner Valencia Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor, Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 14:44:00. #1.14#

title