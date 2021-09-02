Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor, Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı geçtiğimiz sezon izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Bu sene de merakla beklenen dizi hakkında Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak ve Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı geçtiğimiz sezon her bölümü ile seyircileri ekrana bağlamıştı. Bu yıl da merakla beklenen dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? , Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?İşte, detaylar… Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Masumlar Apartmanı, yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikolojik ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini; Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu paylaşmaktadır. Dizi 15 Eylül 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başladı Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Masumlar Apartmanı'nın ne zaman başlayacağına yönelik kanaldan ve yapımcılardan bir duyuru gelmedi. Dizinin yeni sezonunun eylül ayı ortalarında başlaması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmış değil.