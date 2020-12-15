Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı nedir? Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı sözleri nelerdir? Zuhal Olcay Yalnızlığım şarkısı sözleri nedir?
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Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı nedir? Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı sözleri nelerdir? Zuhal Olcay Yalnızlığım şarkısı sözleri nedir?

15.12.2020 23:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:04
Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı nedir? Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı sözleri nelerdir? Zuhal Olcay Yalnızlığım şarkısı sözleri nedir?

Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı nedir? Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı sözleri nelerdir? Zuhal Olcay Yalnızlığım şarkısı sözleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI'NDA ÇALAN ŞARKININ SÖZLERİ NEDİR?

Masumlar Aparatmanı'nda çalan şarkının adı 'Yalnızlığım'dır. Zuhal Olcay seslendirmiştir.

YALNIZLIĞIM

Yeni tanıştık belki de

Ama kim bilir belki de hep vardın

Eşlik ediyordun sessiz ve sinsice belki de

Şimdi şimdi anlıyorum

Kurnazca ayırdın beni beki de

Lime lime savurdun sevdiklerimi

Belki de

Yalnızlığım

Yaşamak zorunda olduğum beraberliğimsin

Yalnızlığım kanımsın canımsın

Sen benim çaresizliğimsin

Yalnızlığım

Bugünüm yarınım

Sen benim hüzünlerimsin

Yalnızlığım

Tek bilebildiğim sen benim

Vazgeçilmezimsin

Senin olmamı istedin

Ama belkide bir aşık gibi

İnatla bunca zaman kendine sakladın

Belki de bir tohum gibi serpildin

Filizlendin ben oldun belki de

Yatağımı bile paylaşabilmek için

Benimle

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