Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı nedir? Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı sözleri nelerdir? Zuhal Olcay Yalnızlığım şarkısı sözleri nedir?
Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı nedir? Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı sözleri nelerdir? Zuhal Olcay Yalnızlığım şarkısı sözleri nedir? İşte detaylar haberimizde...
MASUMLAR APARTMANI'NDA ÇALAN ŞARKININ SÖZLERİ NEDİR?
Masumlar Aparatmanı'nda çalan şarkının adı 'Yalnızlığım'dır. Zuhal Olcay seslendirmiştir.
YALNIZLIĞIM
Yeni tanıştık belki de
Ama kim bilir belki de hep vardın
Eşlik ediyordun sessiz ve sinsice belki de
Şimdi şimdi anlıyorum
Kurnazca ayırdın beni beki de
Lime lime savurdun sevdiklerimi
Belki de
Yalnızlığım
Yaşamak zorunda olduğum beraberliğimsin
Yalnızlığım kanımsın canımsın
Sen benim çaresizliğimsin
Yalnızlığım
Bugünüm yarınım
Sen benim hüzünlerimsin
Yalnızlığım
Tek bilebildiğim sen benim
Vazgeçilmezimsin
Senin olmamı istedin
Ama belkide bir aşık gibi
İnatla bunca zaman kendine sakladın
Belki de bir tohum gibi serpildin
Filizlendin ben oldun belki de
Yatağımı bile paylaşabilmek için
Benimle