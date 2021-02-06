Masumlar Apartmanı'nda beklenmedik ayrılık!

tv100'ün haberine göre; Her salı akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine can veren Tansel Öngel'in ayrılacağı öne sürüldü. Ünlü oyuncunun bölüm anlaşması için sona yaklaşıldı. Öngel'in ayrılık ihtimali bile seyircinin isyan etmesine yetti.& ;

NACİ VEDA HAZIRLIĞINDA

Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı dizinin sevenlerine kötü bir haber var. Safiye'nin çocukluk aşkı Naci'nin diziden ayrılacağı öne sürüldü.

13 BÖLÜMLÜĞÜNE ANLAŞMIŞTI

Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı dizisi ile 13 bölüm anlaştığı biliniyordu. Şimdiye kadar 10 bölümde Naci karakteri görüldü.

Kaynak: Snob Magazin