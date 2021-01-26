Masumlar Apartmanı "Gülru" kimdir, gerçek adı ne? Pervin Bağdat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pervin Bağdat dizileri ve filmleri'
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Masumlar Apartmanı "Gülru" kimdir, gerçek adı ne? Pervin Bağdat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pervin Bağdat dizileri ve filmleri'

26.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:19
Masumlar Apartmanı

TRT 1'in sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı'na Safiye'nin çocukluk aşkı olarak giren Naci karakterinden sonra bu Naci'nin eşi de konuk oldu. Masumlar Apartmanı Naci'nin karısı rolünü oyuncu ve tiyatrocu Pervin Bağdat oynuyor. Peki Pervin Bağdat kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Pervin Bağdat daha önce nerelerde oynadı?

Pervin Bağdat, son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin çocukluk aşkı Naci'nin karısı rolüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni oyuncusu Pervin Bağdat özellikle sosyal medyada gözleri üzerine çekti. Tiyatro sanatçısı Pervin Bağdat daha önce de birçok dizi ve film ve özellikle de tiyatro projesinde yer aldı. Peki Pervin Bağdat kimdir, kaç yaşında, nereli? Daha önce hangi projelerde yer almıştır?

PERVİN BAĞDAT KİMDİR?

Pervin Bağdat,12 Eylül 1981 yılında dünyaya geldi ve 39 yaşındad. Bilkent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Fakültesi'nde Tiyatro bölümünden mezun olan Pervin Bağdat çok sayıda tiyatro oyununda başarılı performanslar sergiledi. Tiyatro oyunlarının yanı sıra Pervin Bağdat çok sayıda bağımsız film, dizi ve filmlerde yer aldı

Pervin Bağdat yaşı: 39

Pervin Bağdat doğum tarihi: 12 Eylül 1981

Pervin Bağdat burcu: Başak

Pervin Bağdat boyu: 1.69

PERVİN BAĞDAT FİLMLERİ; DİZİLERİ VE TİYATRO OYUNLARI

Pervin Bağdat Kürklü Venüs adlı tiyatro oyununda Ersin Umut Güler ile sergilediği başarılı performansıyla 2018 İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde "İsmet Küntay Özel Tiyatro Ödülü" almıştır.

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