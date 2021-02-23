Masumlar Apartmanı Gülben'in hastalığı nedir? Gülben'in çarşaflarının sırrı ne? Masumlar Apartmanı "Gülben" kimdir, gerçek adı ne?

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi görüyor. Masumlar Apartmanı "Gülben" karakteri hastalığı, gizli saklı bir eve sakladığı çarşafları ve psikolojik durumu ile merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı Gülben'in hastalığı nedir? Gülben'in çarşaflarının sırrı ne? Masumlar Apartmanı "Gülben" kimdir?

Masumlar Apartmanı Gülben, ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye'nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır. Gülben'in en büyük sorunu yatağını ıslatmasıdır. bu yüzden apartmanda bir oda altına kaçırdığı (sidikli) çarşaflarla doludur. Peki, bunun nedeni nedir? İşte, Masumlar Apartmanı Gülben'in rahatsızlığı nedir? Gülben'in çarşaflarının sırrı ne? Masumlar Apartmanı "Gülben" kimdir, gerçek adı ne? sorularının cevapları!

MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN'İN HASTALIĞI NEDİR?

Masumlar Apartmanı Gülben'de obsesif bozukluğun yanı sıra altına kaçırma sorunu vardır. Buna tıpta "Enürezis" denmektedir.

ENÜREZİS NEDİR?

Enürezis, çocukluk çağının en önemli ve en sık görülen işeme bozukluğudur. Uyku sırasında mesanenin fonksiyonel kapasitesi dolduğunda ortaya çıkan kendini boşaltma ihtiyacı çocuk uyanır ve gece tuvalete işerse "nokturi", uyanamaz ve yatağına işerse "enürezis" olarak adlandırılır. Enürezis ve inkontinans deyimleri sıklıkla birbirinin yerine ve yanlış olarak kullanılmaktadır. Enürezis uygunsuz yer ve zamanda gerçekleşen fizyolojik (normal) bir işemedir. İnkontrinansta ise, normal bir işeme yoktur, çocuk bilinçli olarak engellemeye çalıştığı halde idrar kaçırmağı önleyemez.

ENÜRESİZ NEDENLERİ NEDİR? ALTA KAÇIRMA RAHATSIZLIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Öncelikle bir doktora baş vurarak doğuştan bozukluklar[1] ya da idrar yollarında iltihap gibi bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer araştırma sonucu herhangi bir hastalık bulunamazsa, şunlar çocuğun altını ıslatma nedeni olabilir:

Zamanından önce veya çok baskılı tuvalet eğitimi verilmesi, enüresis oluşumunun en sık rastlanan nedenidir.

Aşırı temiz, titiz, düzenli annenin baskılı tuvalet eğitimine karşı çocuğun tepkisini gösterir.

Hiç tuvalet eğitimi verilmemesi de enüresise yol açabilir. Annenin aşırı koruyuculuğu, çocuğu uzun süre kendisine bağımlı tutumu, bilinçaltı isteği de çocuğu bebeksi kılar.

Madde işaretli liste ögesi

Yeni bir kardeşin doğması, çocuğun ilgiyi tekrar üzerinde toplayabilmek için kardeşine özenerek altını ıslatmasına neden olabilir.

Ailede, ölüm, ayrılık, geçimsizlik, hastalık okul başarısızlığı gibi yaşam olaylarının yarattığı kaygılar, çocukların davranışlarına enüresis şeklinde yansıyabilir.

MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN KİMDİR? MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de doğdu. 34 yaşındaki Dizdar, aslen İzmirlidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlend