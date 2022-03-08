Masumlar Apartmanı full HD bölüm izle! Masumlar Apartmanı 61. bölüm tek parça izle! Masumlar Apartmanı son bölüm neler oldu?
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MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?
erçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
MASUMLAR APARTMANI FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
HAN : Birkan Sokullu
SAFİYE : Ezgi Mola
GÜLBEN : Merve Dizdar
RÜYA : Melisa Şenolsun
HİKMET : Metin Çoşkun
ESRA : Esra Ruşan
MEMDUH : Atilla Şendil
EGE : Emir Özden
ESAT : Uğur Uzunel
NERİMAN : Gizem Katmer
NACİ: Tansel Öngel
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