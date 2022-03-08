Masumlar Apartmanı full HD bölüm izle! Masumlar Apartmanı 61. bölüm tek parça izle! Masumlar Apartmanı son bölüm neler oldu?

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MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

erçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

HAN : Birkan Sokullu

SAFİYE : Ezgi Mola

GÜLBEN : Merve Dizdar

RÜYA : Melisa Şenolsun

HİKMET : Metin Çoşkun

ESRA : Esra Ruşan

MEMDUH : Atilla Şendil

EGE : Emir Özden

ESAT : Uğur Uzunel

NERİMAN : Gizem Katmer

NACİ: Tansel Öngel

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