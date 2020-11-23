Masumlar Apartmanı dizisinde Esra rolünü hakkıyla veren Esra Ruşan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?
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Masumlar Apartmanı dizisinde Esra rolünü hakkıyla veren Esra Ruşan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?

23.11.2020 15:48 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:51
Masumlar Apartmanı dizisinde Esra rolünü hakkıyla veren Esra Ruşan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?

Masumlar Apartmanı dizisinde başrol oyuncusu İnci'nin en yakın arkadaşı rolünü üstlenen Esra karakterini canlandıran Esra Ruşan'in hayatı nedir? Esra Ruşan kimdir? Filmleri ve dizileri nelerdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Esra rolünü üstlenen Esra Ruşan, eski eşinden tek celsede boşanmıştır! Masumlar Apartmanı dizisinde başrol oyuncusu İnci'nin en yakın arkadaşı rolünü üstlenen Esra karakterini canlandıran Esra Ruşan'in hayatı nedir? Esra Ruşan kimdir? Filmleri ve dizileri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

ESRA RUŞAN KİMDİR?

1983 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başlayan Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide yer oynadı.

2012'de Ustura Kemal'de rol alan oyuncu, şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Esra karakterini oynuyor.

ÖZEL HAYATI!

Başarılı oyuncunun geçen ay Kızılgök tarafından açılan boşanma davası tek celsede sonuçlandı. 2 yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı.

Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.

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