Masumlar Apartmanı Derinden müzik! Barış Diri Derinden sözleri!

Barış Diri Derinden sözleri! Barış Diri Derinden dinle! Masumlar Apartmanı Derinden! Barış Diri Derinden sözleri!

Barış Diri Derinden sözleri! Barış Diri Derinden dinle! Masumlar Apartmanı Derinden! Barış Diri Derinden sözleri!

BARIŞ DİRİ DERİNDEN ŞARKI SÖZLERİ

DERİNDEN

(Bazen Hayat Çok Kötü Gidiyor Ve Ben Onu Nasıl Anlatacağımı Bilemiyorum)

Kuşlar içimden düşümden uçmuş

(Yani derinden derinden)

Dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış

(Yani derinden derinden)

Aşklar savaşlar şiirden çıkmış

(Yani derinden derinden)

Putlar ikonlar evimde belirmiş

(Yani derinden derinden)

Kedişler, köpüşler sokakta yaşarmış

(Yani derinden derinden)

Kadınlar, çocuklar hayattan göçermiş

(Yani derinden derinden)

Adamlar, babamlar ölürmüş derinde

(Yani derinden derinden)

İnsan özünden düşermiş bazen

(Yani derinden derinden)

Küçük bir çocukken içim çok sıcaktı

(Yani derinden derinden)

Allah yukarda ve toprak sıcaktı

(Yani derinden derinden)

Dünya dönerdi ya ben de dönerdim

(Yani derinden derinden)

Annem gülerdi ya ben de gülerdim

(Yani derinden derinden)

Bugünlerde ruhumda korkunç bir ur var

Derinlerde sinmiş semirmiş bi sansar

Sönmüş tükenmişti bitmişti sancak

Yani derinden derinden

Yüzümde şu nursuz geceyi utandır

Ruhum cevap ver karanlıkta saldır

Manyak bir asi gibi sapla mızrak

Yani derinden derinden