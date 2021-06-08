Masumlar Apartmanı Derinden müzik! Barış Diri Derinden sözleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masumlar Apartmanı Derinden müzik! Barış Diri Derinden sözleri!

Masumlar Apartmanı Derinden müzik! Barış Diri Derinden sözleri!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Barış Diri Derinden sözleri! Barış Diri Derinden dinle! Masumlar Apartmanı Derinden! Barış Diri Derinden sözleri!

Barış Diri Derinden sözleri! Barış Diri Derinden dinle! Masumlar Apartmanı Derinden! Barış Diri Derinden sözleri!

BARIŞ DİRİ DERİNDEN ŞARKI SÖZLERİ

DERİNDEN

(Bazen Hayat Çok Kötü Gidiyor Ve Ben Onu Nasıl Anlatacağımı Bilemiyorum)

Kuşlar içimden düşümden uçmuş

(Yani derinden derinden)

Dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış

(Yani derinden derinden)

Aşklar savaşlar şiirden çıkmış

(Yani derinden derinden)

Putlar ikonlar evimde belirmiş

(Yani derinden derinden)

Kedişler, köpüşler sokakta yaşarmış

(Yani derinden derinden)

Kadınlar, çocuklar hayattan göçermiş

(Yani derinden derinden)

Adamlar, babamlar ölürmüş derinde

(Yani derinden derinden)

İnsan özünden düşermiş bazen

(Yani derinden derinden)

Küçük bir çocukken içim çok sıcaktı

(Yani derinden derinden)

Allah yukarda ve toprak sıcaktı

(Yani derinden derinden)

Dünya dönerdi ya ben de dönerdim

(Yani derinden derinden)

Annem gülerdi ya ben de gülerdim

(Yani derinden derinden)

Bugünlerde ruhumda korkunç bir ur var

Derinlerde sinmiş semirmiş bi sansar

Sönmüş tükenmişti bitmişti sancak

Yani derinden derinden

Yüzümde şu nursuz geceyi utandır

Ruhum cevap ver karanlıkta saldır

Manyak bir asi gibi sapla mızrak

Yani derinden derinden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Müge Anlı Fatma Turgut Kerimcan Durmaz
Spor Mert Günok Burak Yılmaz Ergin Ataman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Masumlar Apartmanı Derinden müzik! Barış Diri Derinden sözleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 22:47:23. #1.14#

title