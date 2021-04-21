Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Masumlar Apartmanı 30. bölüm izle, son (30) bölüm full izle!
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Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Masumlar Apartmanı 30. bölüm izle, son (30) bölüm full izle!

Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Masumlar Apartmanı 30. bölüm izle, son (30) bölüm full izle!
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Masumlar Apartmanı dizisinin 30. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? TRT 1 Masumlar Apartmanı 30. bölüm izle, son (27) bölüm full izle!

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MASUMLAR APARTMANI 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında bu akşam 31. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 30. bölümün ardından şimdi de Masumlar Apartmanı 31. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

MASUMLAR APARTMANI 30. BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 30. BÖLÜMDE NE OLDU?

Esra'nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar. Safiye'nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat'ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben'in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar. Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege'nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir. Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir. Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya geldi.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU

Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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