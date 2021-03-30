Masumlar Apartmanı 30 Mart yeni bölüm neden yok? Masumlar Apartmanı ne zaman? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ekranların en çok seyredilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'nın 30 Mart akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 30 Mart 2021 Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı bugün yok mu? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta?