Masumlar Apartmanı 30 Mart yeni bölüm neden yok? Masumlar Apartmanı ne zaman? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Masumlar Apartmanı 30 Mart yeni bölüm neden yok? Masumlar Apartmanı ne zaman? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Masumlar Apartmanı 30 Mart yeni bölüm neden yok? Masumlar Apartmanı ne zaman? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ekranların en çok seyredilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'nın 30 Mart akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 30 Mart 2021 Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı bugün yok mu? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta?

Bugün Türkiye-Letonya FIFA Dünya Kupası grup eleme maçı olacağından dolayı Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta, hangi gün yayınlanacak? Masumlar Apartmanı neden yok?

MASUMLAR APARTMANI BUGÜN YOK MU?

Bugün TRT 1 yayın akışına göre saat 21:45 'de Türkiye - Letonya maçı olacak. Bundan dolayı Masumlar Apartmanı yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. Yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (30 MART SALI)

20:00 - Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"

21:45 - 2022 Dünya Kupası Türkiye-Letonya (İlk yarı)

22:45 - 2022 Dünya Kupası Türkiye-Letonya (İkinci yarı)

Mustafa Şirin
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