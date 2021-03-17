Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Masumlar Apartmanı 26. bölüm izle, son (26) bölüm full izle!

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MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında bu akşam 26. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 26. bölümün ardından şimdi de Masumlar Apartmanı 27. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

İnci, Han'la karşılaşmasının ardından altüst olur. Karşısındaki sorun İnci'yi bile aşacak kadar büyük, kimseye anlatamayacağı kadar da karmaşıktır. Han ise yine kaybetme korkusunun esiri olmuş, perişan halde İnci'nin kararını bekler.

Neriman'ın evde neden olduğu bir kriz, Safiye için doğum gününü daha baştan kabusa dönüştürür. Üstüne kimsenin bu özel günü önemsememesi Safiye'nin içindeki yaralı çocuğu iyice hırçınlaştırır, Naci de dahil herkesle gerilmesine sebep olur.

Gülben ise Esat'ın çay davetinin heyecanı içindedir. Safiye'ye yakalanmadan evden çıkmak için plan yapar.

Gamze, Neriman'ın da yardımıyla Ege'nin babası Haluk'la tanışmaya gelir. Heyecanla geldiği evde hem Gamze'yi hem de diğerlerini kötü bir sürpriz bekler.

İnci, Han'la ilişkilerini sadece bir şartla sürdürebileceklerini söyler. Bu şart, Han'ı hiç beklemediği yerden vurur.

MASUMLAR APARTMANI 26. BÖLÜM İZLE

Masumlar Apartmanı 26. bölümünü izlemek için tıklayınız!

MASUMLAR APARTMANI 26. BÖLÜM FRAGMANI