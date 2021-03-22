Masumlar Apartmanı 27. Bölüm fragmanı izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 26. bölüm izle

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Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında 26. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 26. bölümün ardından şimdi de Masumlar Apartmanı 27. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

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