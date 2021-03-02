Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı 24. bölüm full izle!

Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı 24. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han'ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben'i, büyük bir sürpriz beklemektedir. Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır. Safiye büyük bir krize girer.Han'ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır. İnci kafasında Han'a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde bulur. İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır. Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister. Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir. İnci'nin tavırlarından şüphelenen Han ise gözünü karartır ve hayatını kökten değiştirecek bir adım atar.

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı için haberimizi takip edebilirsiniz.