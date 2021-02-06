Masumlar Apartmanı 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye, bambaşka biri oluyor

TRT'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Naci ile dışarı çıkma planı yapan Safiye, değişimiyle ağızları açık bırakıyor. Ablası ile amansız bir hastalıkla savaşan Naci'nin yeniden bir araya gelme ihtimalini düşünen Han ise öfkeden deliye dönüyor.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 21. yeni bölümüyle 9 Şubat Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

İNCİ, NACİ'YLE KONUŞUYOR

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanında, İnci'yle konuşan Naci'nin "Onu son bir kez görebilmek için geri döndüm. Safiye benim yüzümden oraya hapsoldu. Onu oradan çıkarmak boynumun borcu" sözleri dikkat çekiyor.

SAFİYE BAMBAŞKA BİRİ OLUYOR

Safiye ise yıllar sonra evden dışarı adım atmaya hazırlanıyor. Şık kıyafetlerini giyen saçlarını açan Safiye, sokağa atacağı ilk adım için Naci'yi bekliyor.

HAN, NACİ'Yİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR

Diğer taraftan yıllar sonra mutlu olan ablasının hasta olan Naci'nin ölümüyle yıkılacağını düşünüyor. Han, eşi İnci'ye "Bu kadın hayata tutundu nefes almaya başladı. Şimdi öyle bir yumruk yiyecek ki boğazında düğüm olacak bu herif" diyor. Han, ablasından uzaklaşmasını istediği Naci'yi öldürmekle tehdit ediyor.