Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Masumlar Apartmanı 19. son bölüm izle

Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı dizisinin 19. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT1'in her hafta ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Masumlar Apartmanı 19. yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu. 26 Ocak Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? TRT 1 Masumlar Apartmanı 19. son bölüm izle

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MASUMLAR APARTMANI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 20. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

MASUMLAR APARTMANI 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci'nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han'dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han'ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege'nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman'ı şoke eder. Ancak Ege'nin sonraki hamlesi Neriman'ı yıkar.

Ablasının ve Han'ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci'yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci'nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar. Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülru'ya son isteğini söyler.