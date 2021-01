Masumlar Apartmanı 18. yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!

TRT1'in bu sezon başlayan dizisi Masumlar Apartmanı, 2020 yılının en çok izlenen ve en sevilen dizisi olarak seçildi. Masumlar Apartmanı bugün yani 12 Ocak Salı günü 17. bölümüyle ekranlarda olacak. Fragmanı izleyen Masumlar Apartmanı sevenler, Masumlar Apartmanı 17. yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? sorularının cevaplarını merak ediyor! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han ve İnci'nin evliliğini öğrenmek Safiye'nin dünyasını alt üst etti. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana geldiler ancak her şey için çok geçti. Naci ise Safiye'nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumladı ve kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girdi. Fakat Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırdı. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye'yi zapt edemeyince Han'dan yardım istediler. Han'la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrendi.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı 18. bölümde Safiye öğrendikleri karşısında yıkılır ve kendini yine ev işlerini verir. Han ablasının bu durumunu ortaya çıkaran Naci ile karşı karşıya gelir. Naci, Safiye'nin bu halini ailesine bağlar. Han'ın şiddet durumu yine gün yüzüne çıkacak mıdır? Geçen hafta hayalleri yıkılan İnci, ortalarda yoktur. Han, İnci'yi bulmak için elinden geleni yapacaktır.

