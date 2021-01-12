Masumlar Apartmanı 17. yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

Yılın en sevilen ve en çok izlenen dizisi olan Masumlar Apartmanı bugün 17. bölümüyle ekranlara gelecek. TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 17. yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

TRT1'in bu sezon başlayan dizisi Masumlar Apartmanı, 2020 yılının en çok izlenen ve en sevilen dizisi olarak seçildi. Masumlar Apartmanı bugün yani 12 Ocak Salı günü 17. bölümüyle ekranlarda olacak. Fragmanı izleyen Masumlar Apartmanı sevenler, Masumlar Apartmanı 17. yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? sorularının cevaplarını merak ediyor! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Safiye'nin ilk aşkı rolüyle Naci yani Tansel Öngel diziye birkaç hafta önce dahil olmuştu. Masum aşkları ve hatıraları ile Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin aşkı izleyenleri çok duygulandırdı! Ayrıca Safiye'nin yumuşaması, takıntılarının azalması ve sevgi duygusunun öne çıkması izleyenleri sevindiriyordu ki, diziden kötü bir haber geldi. Masumlar Apartmanı Naci'nin hasta olduğu zaten anlaşılıyordu ve Naci'nin öleceği söyleniyordu! Masumlar Apartmanı Naci ölecek haberleri özellikle son fragmanla tekrar gündeme geldi. Naci'nin ölmesinin ardından Masumlar Apartmanı Naci'si Tansu Öngel diziden ayrılacak.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI!