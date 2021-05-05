Masumiyet yeni bölüm canlı yayın HD izle! Masumiyet 11. bölüm full izle! Masumiyet 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MASUMİYET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İsmail'in olay gecesi, olay yerinde olduğunun ortaya çıkması, şiddet gecesiyle ilgili tüm ezberleri bozar. Hale, adım adım İsmail'in sonuna yürürken, Ela ise kendi gerçeğinin peşinde İlker'le tehlikeli bir oyunun içindedir. Telefonun ucundaki suç ortağı tarafından yönlendirilen Ela'nın attığı yanlış adımlar onu hiç istemediği sonuçlara götürür. İrem ve Cenk arasındaki tek taraflı gerilim giderek tırmanırken, İrem burun buruna geldiği gerçeklerin acısıyla yeni bir karar alır. Diğer yanda, Bahar ve Harun iş birliği, Ilgaz cephesini köşeye sıkıştırmaya devam eder. Hale'nin İsmail düğümünü tamamen çözmesiyle tüm dengeler değişir, artık polisin hedefinde yeni bir isim vardır.

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hale'nin planıyla köşeye sıkışan İsmail, kendi ağzıyla suçunu itiraf etmek ve teslim olmak zorunda kalır. İsmail'in şok itirafıyla yer yerinden oynarken, Umut'un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesiyle davanın seyri değişir. Bahar ve Ela ortaya çıkan şok gelişmelerle sarsılır, birbirlerinden habersiz aynı gerçeği arayan anne kız, gerçekler ve yalanlar arasında arafta kalır.İsmail'in gölgesinden kurtulan Hale ve İlker için ise vakit, karanlık aile geçmişleriyle hesaplaşma vaktidir. İsmail'in yıllarca gözlerden saklamayı başardığı hastalıklı dünyası göz önüne serilirken İlker, İrem ve Ela arasındaki dengeler bir kez daha değişir. Harun'un gizli gündemleri ise saklı kalmış bambaşka gerçekleri su yüzüne çıkarmak üzeredir.

MASUMİYET CANLI İZLE (20.00)

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