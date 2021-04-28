Masumiyet yeni bölüm canlı yayın HD izle! Masumiyet 10. bölüm full izle! Masumiyet 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Masumiyet bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Masumiyet dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Masumiyet canlı izle! Masumiyet FOX TV canlı izle! Masumiyet son bölümde neler oldu? Masumiyet full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Masumiyet canlı izleme linki haberimizde..

Diziseverlerin merakla beklediği Masumiyet bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Masumiyet dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Masumiyet canlı izle, Masumiyet FOX TV canlı izle! Masumiyet son bölümde neler oldu? Masumiyet full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Masumiyet canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

MASUMİYET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İsmail'in olay gecesi, olay yerinde olduğunun ortaya çıkması, şiddet gecesiyle ilgili tüm ezberleri bozar. Hale, adım adım İsmail'in sonuna yürürken, Ela ise kendi gerçeğinin peşinde İlker'le tehlikeli bir oyunun içindedir. Telefonun ucundaki suç ortağı tarafından yönlendirilen Ela'nın attığı yanlış adımlar onu hiç istemediği sonuçlara götürür. İrem ve Cenk arasındaki tek taraflı gerilim giderek tırmanırken, İrem burun buruna geldiği gerçeklerin acısıyla yeni bir karar alır. Diğer yanda, Bahar ve Harun iş birliği, Ilgaz cephesini köşeye sıkıştırmaya devam eder. Hale'nin İsmail düğümünü tamamen çözmesiyle tüm dengeler değişir, artık polisin hedefinde yeni bir isim vardır.

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İsmail, şok etkisi yaratan sözlerini geçiştirmeye çalışsa da, İsmail'in bir sırrı olduğunu anlayan Hale, duyduklarının peşini bırakmaz ve onu olay gecesine kadar götürecek yola doğru dönüşü olmayan bir adım atar. Babasıyla köprüleri atan İlker'e bir darbe de Ela'nın aldığı heyet raporu vurur. Ela'nın verdiği ifadeyi geçersiz kılan raporla birlikte, davanın gidişatı kökünden değişirken İlker ve Hale köşeye sıkışır. Ela yüzleşmek zorunda kaldığı gerçekle birlikte, İlker'e olan duygularından iyileşmek için çırpınsa da düşündüğünden çok daha zor bir süreç onu beklemektedir. Harun'un da topa girmesiyle, Hale'nin oyunları da ortalığa dökülür. Bahar ve Harun'un iş birliği Ilgaz cephesini yerle bir ederken olay gecesinin sarsıcı gerçeği de artık gün yüzüne çıkmıştır.

MASUMİYET CANLI İZLE (20.00)

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

