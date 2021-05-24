Masumiyet final mi yapıyor? Masumiyet bitti mi?
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Masumiyet final mi yapıyor? Masumiyet bitti mi?

Masumiyet final mi yapıyor? Masumiyet bitti mi?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Masumiyet dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin takipçileri yeni bölümü heyecanla beklerken Masumiyet bitti mi ve Masumiyet final mi yapıyor gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, Masumiyet final mi yapıyor?

Masumiyet dizisi takipçileri bu akşam yayınlanacak olan Masumiyet yeni bölümü heyecanla bekliyor. Diziseverler Masumiyet hakkında detayları merak ederken Masumiyet final mi yapıyor ve Masumiyet bitti mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, Masumiyet bitti mi? Masumiyet final mi yapıyor? Masumiyet bitti mi?

MASUMİYET FİNAL BÖLÜM KONUSU NE?

İlker'in akıl almaz evlenme teklifiyle deliye dönen Bahar, Ela'ya güvenemez ve sert tedbirler almak zorunda kalır ancak ne İlker'in hesaplarına, ne de Timur'un çıkarları uğruna Ela'yı kullanmasına engel olamaz. Ela, uzun gel gitlerin ardından içindeki bütün soru işaretlerine rağmen, İlker'in telkinlerinin etkisinde kalır ve ona evet der. Bu akıl almaz evlilik, Ilgaz cephesine ihtiyacı olan algı yönetimini sağlasa da, Ilgaz'lar hiç beklemedikleri yerden altından kalkamayacakları bir darbe yer. İlker ve Ela'nın evlenmesi sadece Bahar için değil, İrem için de yıkıcı olur. Dengesini tamamen kaybeden İrem, nihayet iyileşmek adına büyük bir adım atarken, yaptığı misilleme ile Ilgaz'ları karıştırmayı başarır. Diğer yanda, Harun'un olay gecesindeki payı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarken, yolu Ela'nın yaşadığı felaket gecesinden geçen herkes için hesaplaşma vakti gelmiştir artık. Kızının evliliğiyle köprüleri atmış olan Bahar, son sözünü mahkemede söyleyecek ve olay gecesiyle ilgili ezberler bir kez daha bozulacaktır.

MASUMİYET FİNAL Mİ YAPIYOR?

Masumiyet dizisi bugün final bölümü ile ekrana gelecek.

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