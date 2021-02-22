Masumiyet'le ekranlara dönecek olan İlayda Alişan'ın eski mesleği ortaya çıktı
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Masumiyet'le ekranlara dönecek olan İlayda Alişan'ın eski mesleği ortaya çıktı

22.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:18
Masumiyet'le ekranlara dönecek olan İlayda Alişan'ın eski mesleği ortaya çıktı

Şu sıralar Fox TV'nin yeni dizisi Masumiyet ile ekrana dönme hazırlığı yapan İlayda Alişan'ın eski mesleği ortaya çıktı. Genç oyuncunun moda ve tasarım okuduğu, ardından modacılıkla uğraştığı öğrenildi.

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un Akşın rolüyle hafızalara kazınan oyuncusu İlayda Alişan, Fox TV ekranlarından izleyiciye merhaba diyecek Masumiyet ile yeniden seyirci karşısına çıkacak.

ESKİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Şu sıralar başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın yer aldığı yeni dizi hazırlığında olan Alişan'ın oyunculuk kariyerinden önceki mesleği ortaya çıktı. Sevilen oyuncunun İstanbul'da özel bir üniversitede Moda ve Tasarım bölümünden mezun olduğu ve geçmişte modacılıkla uğraştığı öğrenildi. Oyuncunun eski mesleğini duyanlar ise şaşkınlık yaşadı.

OYUNCULUK KARİYERİNE YOĞUNLAŞTI

Eski mesleği ortaya çıkan İlayda Alişan'ın özel hayatı da merak konusu. Hayatında herhangi bir kimsenin bulunmadığı bilinen Alişan, oyunculuk kariyerine yoğunlaşmış durumda. Sevilen oyuncu, Çukur, Şampiyon, Serçe Sarayı ve Gönül Hırsızı gibi önemli projelerde yer aldı.

Masumiyet'le ekranlara dönecek olan İlayda Alian'ın eski mesleği ortaya çıktı
Masumiyet'le ekranlara dönecek olan İlayda Alian'ın eski mesleği ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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