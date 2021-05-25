Masumiyet final yaptı! Masumiyet dizisinin final bölümünde neler yaşandı? İşte Masumiyet dizisinin final bölümünde yaşananlar!

24 Mayıs Pazartesi yayınlanan Final bölümüyle birlikte ekranlara veda eden Masumiyet dizisi, son bölümünde izleyenleri ekran başına kilitledi. Mahkemede herkesi şoke eden gelişmeler yaşanırken, bomba itiraf herkesi şaşırttı. Harun'un olay gecesindeki rolü belli olurken, İrem'in tepkisi şaşkınlık yarattı. Peki Masumiyet dizisinin final bölümünde neler yaşandı? Ela'ya saldıran kim? İlker tutuklandı mı? İşte Masumiyet dizisinin final bölümünde yaşananlar.

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü gibi ünlü isimlerin yer aldığı, Fox'un sevilen yapımları arasında yer alan Masumiyet dizisi 24 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelen 13. Bölümüyle final yaptı. Final bölümünde izleyicileri şaşkına çeviren gelişmeler yaşandı. Bahar, son sözünü mahkemede söylerken Ela'yı darp eden kişinin İlker olduğunun ortaya çıktı. İlker mahkemede suçunu itiraf etti ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Final sahnesinde İrem'in, Ela'ya destek olması ise sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

MASUMİYET'İN FİNALİNDE NELER OLDU?

İlker'in evlenme teklifiyle şok geçiren Bahar, Ela'ya güvenemez ve sert tedbirler almak zorunda kalır ancak ne İlker'in hesaplarına, ne de Timur'un çıkarları uğruna Ela'yı kullanmasına engel olamaz.