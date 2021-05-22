Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları, sette göbek atarak kurtlarını döktü

Masumiyet dizisinin başrol oyuncularından Deniz Çakır, çekim arasında göbek attı. Rol arkadaşları Deniz Işın ve Ertuğrul Postoğlu ile karşılıklı göbek atan Çakır'ın eğlenceli halleri ise kameralara yansıdı.