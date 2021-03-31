Masumiyet canlı izle! FOX Masumiyet yeni bölüm canlı izle!

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Masumiyet, Gold Film imzalı, yönetmeliğini Ömür Atay'ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Masumiyet canlı yeni bölüm izle! FOX TV Masumiyet 3. bölüm kesintisiz canlı izle!

MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

Ela ve İlker'in olay yerinde yaşadıkları yüzleşme, Ela için yapbozun eksik parçalarını yerine koyar. Ela'nın hatırladıklarını kaldırması hiç kolay olmaz. Bir yandan İrem'in şok intiharıyla, diğer yanda Ela'dan gördüğü tepkiyle köşeye sıkışan İlker bir kez daha annesine sığınır. Hale, oğlunu kurtarmak için düğmeye basar ve İlker'i yurt dışına kaçırmak için harekete geçer. Diğer yanda, Bahar ve Ela'nın zorbalığa karşı verdikleri sınav, İrem'in çektiği video sonrası yaşananlarla bir kez daha alevlenir. Ela yine hedefteki isimdir. İntiharı sonrasında yaşananlarla birlikte, İrem, Hale'nin ocağına düşer ve yeni bir hamle yapmak zorunda kalır.Kızının, evliliği yüzünden sürüklendiği noktayı hazmedemeyen Harun, Bahar'la sessiz bir iş birliği içine girer. Bahar da, kızlar arasındaki tehlikeli düşmanlığa rağmen Harun'a güvenmeyi seçer.Ela'nın kaybettiği bebeğini hatırlaması herkes için işin rengini değiştirirken, Hale'nin kaçış planı anne oğul için ya kurtuluş ya da sonun başlangıcıdır.

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