Masumiyet 4. Bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet 3. Bölüm full HD izle! Masumiyet yeni bölüm fragmanı izle!

Masumiyet, Gold Film imzalı, yönetmeliğini Ömür Atay'ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Peki, Masumiyet 4. Bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet3. Bölüm full HD izle! Masumiyet yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

MASUMİYET 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumiyet yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlker Ilgaz'ın kendi düğününde gözaltına alınmasıyla başlayan yeni süreç, yasak aşkın üzerindeki sır perdesini aralar. Üstü kapatılmış gerçekler ve görmezden gelinen yalanlar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Bahar ve Hale çocukları uğruna karşı karşıya gelir. 'Benim oğlum yapmaz' sözünden dönmeyen Hale, İlker'in imajını kurtarmak için harekete geçer ve İrem'le, İlker'in cezaevinde evlenmelerine ön ayak olur. Kızının gizlice evlenmesiyle deliye dönen Harun ise çoktan tarafını seçmiştir. İrem, babasının tüm çabasına rağmen, tamamen kayınvalidesinin kontrolüne geçer. Bahar, kızının yoğun bakımdan çıkmasını adalete sığınarak beklerken, Ilgaz'lar sayesinde sınırsız gücün nasıl bir şey olduğu gerçeğiyle de tanışmak üzeredir. Ela'nın gözünü açmasıyla nefesler tutulur ve dava süreci başlar. İlker'in savunma stratejisi ise son derece acımasızdır.

MASUMİYET SON BÖLÜM İZLE!

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!