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Maşukiye Cami çevresi düzenleniyor

Maşukiye Cami çevresi düzenleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kartepe Belediyesi ekipleri, Maşukiye Mahallesi Merkez Cami ve çevresinde düzenleme çalışmalarına başladı.

Kartepe Belediyesi ekipleri, Maşukiye Mahallesi Merkez Cami ve çevresinde düzenleme çalışmalarına başladı.

Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak olan çalışmalar kapsamında Merkez Cami girişinde bulunan deponun kaldırılmasına, cami şadırvanın yenilenmesine ve cami girişinde düzenleme yapılmasına karar verildi. Maşukiye Mahallesi Merkez Cami ve çevresinde inceleme yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Teknik ekibimizle birlikte, Maşukiye Merkez Camimizde yapacağımız düzenleme ve tadilat çalışmaları öncesinde incelemelerde bulunduk. Ekiplerimiz tarafından yapılacak olan çalışmalar sonrasında Merkez Cami ve çevresi daha modern bir görünüme kavuşturulacaktır" dedi. - KOCAELİ

Maşukiye Cami çevresi düzenleniyor

Maşukiye Cami çevresi düzenleniyor

Maşukiye Cami çevresi düzenleniyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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