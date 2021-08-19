Masterchef yok mu, neden yok? 19 Ağustos Perşembe Masterchef neden başlamadı? Masterchef yeni bölüm yok mu, ne zaman?

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef bugün TV8 yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Masterchef yok mu, neden yok merak etti. Peki, Masterchef yok mu, neden yok? 19 Ağustos Perşembe Masterchef neden başlamadı? Masterchef yeni bölüm yok mu, ne zaman? Bugün 19 Ağustos Masterchef yeni bölümü olmayacak mı? Masterchef yeni bölüm hangi gün? İşte detaylar...

Masterchef bugün yeni bölümü olmayacak mı merak edilen konular arasında geliyor. Bugün TV8'de Fenerbahçe - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu maçı oynanacaktır. Bundan dolayı Masterchef yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek. Peki, Masterchef yok mu, neden yok? 19 Ağustos Perşembe Masterchef neden başlamadı? Masterchef yeni bölüm yok mu, ne zaman? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Masterchef normalde haftanın hemen hemen tüm günleri yayınlanıyordu. Fakat bugün Fenerbahçe - HJK Helsinki maçı olacağından dolayı Masterchef yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecektir.

Masterchef yeni bölümünün Cuma günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

19 AĞUSTOS PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

17:15 - MasterChef Türkiye Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

21:45 - Fenerbahçe - HJK Helsinki/ UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu - Canlı

23:45 - Paylaş Benimle

19 AĞUSTOS PERŞEMBE MASTERCHEF NEDEN YOK?

Bugün TV8'de Fenerbahçe - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu maçı yayınlanacaktır. Bundan dolayı Masterchef'in yeni bölümü bugün ekranlara gelemeyecek.