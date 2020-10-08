Masterchef yemekleri! Sebzeli tartar nasıl yapılır? Sebzeli tartar yemeği tarifi!
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Masterchef yemekleri! Sebzeli tartar nasıl yapılır? Sebzeli tartar yemeği tarifi!

08.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:48
Masterchef yemekleri! Sebzeli tartar nasıl yapılır? Sebzeli tartar yemeği tarifi!

MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan sebzeli tartar yapması istendi. Bildiğimiz sebzeli yemekten biraz daha farklı olan bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri! Sebzeli tartar nasıl yapılır? Sebzeli tartar tarifi nasıl yapılır?

MasterChef 2020'de geçtiğimiz bölüm, Mehmet Şef'in özel tarifi Sebzeli Tartar yapıldı. Vatandaşlar tarafından tarifi merak edilen yemeğin ayrıntıları sizlerle!

SEBZELİ TARTAR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Enginar Püresi İçin Gerekenler:

Enginar, soğan, sarımsak, tuz, un, zeytinyağ, yumurta, portakal, zerdeçal, beyaz biber.

Sebze Tartar İçin Gerekenler:

Lime, limon, elma sirkesi, tuz, şeker, tütsülenmiş taze kabak, kereviz sapı, havuç, patates, ıspanak kökü, semizotu yaprağı, yeşil elma, rezene, pancar, salatalık turşusu, kuşkonmaz, mayonez, hardal, siriracha, lime kabuğu, bal, süzme yoğurt, sarımsak, pancar filizi, ayçekirdeği filizi, kanlı kuzu kulağı, dereotu, nar taneleri.

Masterchef yemekleri! Sebzeli tartar nasıl yapılır? Sebzeli tartar yemeği tarifi!

SEBZELİ TARTAR NASIL YAPILIR? YEMEK TARİFİ

Soğan ve sarımsağı zeytinyağında kavurun. Portakal suyunu sıkın, kabuklarını rendeleyin.

Bir mayonez tenceresinde un, yumurta, zerdeçal, portakal kabuğu, portakal suyu ve zeytinyağını çırpın. Biraz su ile kıvamını ayarlayın. Enginarlar ile birlikte kaynamaya bırakın.

Kabakları dikine ince ince şekilde doğrayın. Izgara tavasında bir tarafını izleyip diğer tarafını beyaz bırakacak şekilde ön pişirme yapın. Pişirdiğiniz kabakların talaş ile kapaklı süzgeç üzerinde fümeleyin ve kenara ayırın. Sebzeleri fine brunoaz şeklinde doğrayın ve bir kap içerisinde bekletin.

Mayonez, hardal, siriracha, lime kabuğu ve suyu , bal, süzme yoğurt, rendelenmiş sarımsağı iyice çırpın sosunuz hazır.

Enginarlarınız yumuşayınca pişme suyundan ayırın ve blenderda püre haline gelene kadar çekin. Elde ettiğiniz püreyi tel süzgeçten geçirin, tuz ve biberle lezzetlendirin. Yuvarlak demir kalıbın iç yüzeyine kasnağınızı yerleştirin, altına enginar pürenizi sıkın, üzerine doğranmış sebzelerinizi sos ile karıştırıp yerleştirin. En üstüne sebze filizleri ve nar taneleri ile süsleyip servise hazır edin.

Böylelikle sebzeli tartar yemeğimiz hazırlanmış oluyor. Afiyet olsun...

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