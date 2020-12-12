Masterchef yemekleri: Etli ekmek tarifi nedir? Etli ekmek malzemeleri nelerdir? Etli ekmek Püf noktaları nedir?
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Masterchef yemekleri: Etli ekmek tarifi nedir? Etli ekmek malzemeleri nelerdir? Etli ekmek Püf noktaları nedir?

12.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:41
Masterchef yemekleri: Etli ekmek tarifi nedir? Etli ekmek malzemeleri nelerdir? Etli ekmek Püf noktaları nedir?

Masterchef'te bu hafta Etli ekmek yapıldı. Peki Etli ekmek nasıl yapılır? Dokunulmazlık oyunu için Etli ekmek yapacaklar. Peki Etli ekmek tarifi nedir? Etli ekmek Malzemeleri nelerdir? Etli ekmek Püf noktaları nedir?

Masterchef'te bu hafta Etli ekmek yapıldı. Peki Etli ekmek nasıl yapılır? Dokunulmazlık oyunu için Etli ekmek yapacaklar. Peki Etli ekmek tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Etli ekmek Püf noktaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

ETLİ EKMEK MALZEMELER

Etli Ekmek Hamuru için;

500 gr un

Ilık su

Tuz

1 paket yaş maya

Etli Ekmek İç harcı:

250 gr kıyma

3 domates

3 soğan

3-4 sivri biber

Sıvı yağ

Tuz, karabiber, kırmızı biber

ETLİ EKMEK YAPILIŞI

Yaş mayayı biraz ılık suda eritin ve unu ekleyin. Kıvamına göre su ekleyin.

Hamur, ekmek hamuru kıvamında olacak (ne sert, ne yumuşak) 30-40 dakika kadar hamuru dinlenmeye bırakın.

Küçük küçük kesilmis soğan, domates ve biberi kıymaya ekleyip yoğurun.

Yarım çay bardağı sıvı yağ dökün (harcı yumuşak olacak, köfte gibi değil).

Baharatları da ekleyip karıştırın.

Hamuru beze haline getirin ve isterseniz tüm tepsiye göre, isterseniz de resimdeki gibi ince bir şekilde açın.

Harcından üzerine yayın.

220 derecede kızarana kadar pişirin.

Üzerini maydanoz ile süsleyerek servis yapın.

ETLİ EKMEK PÜF NOKTALARI

Pide hamurunun iyice dinlenmesi ve mayalanması gerekir.

Diğer pideler gibi kenarlarını katlamadan düz bırakılır.

Fırından çıkan pidelerin yumuşak olması için üzerlerini ince ve temiz bir bezle örtebilirsiniz.

ETLİ EKMEK HANGİ YÖREYE AİT BİR YEMEKTİR?

Türk mutfağının vazgeçilmezidir. Etli ekmek denilince mutlaka ilk akla gelen Konya oluyor. Satırda ince ince kıyılan ve güzelce yoğrulduk dan sonra, incecik açılmış hamurun, odun ateşinde lezzetle pişip lezzetle tüketilir. :)

ETLİ EKMEK KAÇ KALORİDİR?

1 adet etli ekmek yaklaşık 282 kcal dır. Diyette olan ve kilo kontrolünde olan kişilerin tüketmemeye özen göstermelidir.

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