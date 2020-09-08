MasterChef yemekleri! En güzel Vişne kompostosu tarifi! Vişne kompostosu nasıl yapılır? Vişne kompostosu nedir? MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Vişne kompostosu hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Vişne kompostosu hazırladı. Peki, Vişne kompostosu tarifi nedir? Vişne kompostosu nasıl yapılır? Vişne kompostosu nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Vişne kompostosu aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Vişne kompostosu tarifi nasıl yapılır? Vişne kompostosu nedir? Vişne kompostosu nasıl yapılır, Vişne kompostosu yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Vişne kompostosu tarifi! EN GÜZEL VİŞNE KOMPOSTOSU TARİFİ Gerekli malzemeler: 6 su bardağı su, 2 adet karanfil, 1 adet çubuk tarçın, 800 gram vişne, 2 su bardağı toz şeker, VİŞNE KOMPOSTOSU NASIL YAPILIR? Vişnelerin saplarını çıkarıp bol suda yıkayın ve suyunu süzün Toz şekeri ve uyu derin bir tencereye alıp çırpıcı ile şeker eriyene kadar karıştırın. Karanfil ve çubuk tarçın ilavesiyle kısık ateşte kaynatın. Şerbet karışımı kaynamaya başlayınca vişneleri çıkarıp kısık ateşte 15 dakika daha pişirin. Karanfil ve çubuk tarçınları çıkarın. Oda sıcaklığına gelen kompostuyu tanelerini ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.