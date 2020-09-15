MasterChef yemekleri! En güzel Sokak Köfte tarifi! Sokak Köfte nasıl yapılır? MasterChef'te (Tükrük köfte) Sokak Köfte yapıldı, evde klasik Kadı MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Sokak Köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Sokak Köfte hazırladı. Peki, Sokak Köfte tarifi nedir? Sokak Köfte (Tükrük köfte) nasıl yapılır? Sokak Köfte nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Kadın Budu Köfte aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sokak Köfte tarifi nasıl yapılır? Sokak Köfte nedir? Sokak Köfte nasıl yapılır, Sokak Köfte yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te ördek Sokak Köfte yapıldı, evde klasik Sokak Köfte yapıldı! İşte en güzel Sokak Köfte tarifi!

SOKAK KÖFTE (Tükrük köfte) TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

500 gr kıyma, yarım su bardağı kurutulmuş ekmek içi, kimyon, karabiber, pul biber, köfte baharı, köri baharatı, ılık su

SOKAK (Tükrük köfte) KÖFTE NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri bir arada karıştırılıp yoğurun. Normalde köftenin içine yumurta konur ama sokak köftesinde yumurta koymuyoruz. Bunun yerine ılık su koyuyoruz. Harcı yoğurup köfte 1-2 saat kadar buzdolabında bekletilir. İsteğe göre ızgara veya hafif Yağlı tavada kızartılır. Afiyet olsun.