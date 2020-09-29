MasterChef yemekleri! En güzel Sebzeli bulgur pilavı tarifi! Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! En güzel Sebzeli bulgur pilavı tarifi! Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır?

29.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:36
MasterChef yemekleri! En güzel Sebzeli bulgur pilavı tarifi! Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Sebzeli bulgur pilavı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Sebzeli bulgur pilavı hazırladı. Peki, Sebzeli bulgur pilavı nedir? Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır? Sebzeli bulgur pilavı nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif sebzeli bulgur pilavı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır? Sebzeli bulgur pilavı nedir? Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır, Sebzeli bulgur pilavı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Sebzeli bulgur pilavı yapıldı, evde klasik Sebzeli bulgur pilavı yapıldı! İşte en güzel Sebzeli bulgur pilavı!

SEBZELİ BULGUR PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

2 adet kabak, 1 yemek kaşığı salça, 2 adet domates, tuz, karabiber, 2,5 su bardağı sıcak su, 2 su bardağı pilavlık bulgur, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet kuru soğan, 3 adet sivri biber, 3 adet kırmızı biber, 2 adet patlıcan

SEBZELİ BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

Sebzeleri küp şeklinde doğrayın. Sonra soğanı da küçük küpler şeklinde doğrayın. Tavada kızdırdığınız yağda önce soğanı ve sebzelere işlemi yapın.

Bulguru yıkayıp suyunu süzdürdükten sonra tencereye alın. Salça, karabiber, tuz ve naneyi ekleyip tüm malzemeyi 3 dakika kavurun. Sıcak suyunu da ekleyerek kısık ateşte 12-13 dakika pişirin. Pilav suyunu çekince üzerine kağıt havlu kapatıp dinlenmeye bırakın.

Afiyet olsun!

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Haber Yorumları (3)
HAZAL: PROGRAMDA DA GÜZEL YAPTILAR GÜZEL TARİF
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SALİHA: bulgur ğilavı sebzeli çok daha lezzetli oluyor
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ASLAN: şefliği bana sevdiren ilk yemektir. basit gibi görünse bile çok zahmetlidir
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500
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