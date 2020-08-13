MasterChef yemekleri! En güzel mısır tarifi! Köfte nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef yemekleri! En güzel mısır tarifi! Köfte nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel mısır hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında mısır hazırladı. Peki, mısır tarifi nedir?mısır nasıl yapılır?

MasterChef yemekleri! En güzel mısır tarifi! Köfte nasıl yapılır?
13.08.2020 23:00 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:03

Mısırlı ürünleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan mısır aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, mısır tarifi nasıl yapılır? Mısır nasıl yapılır, mısır yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel mısır tarifi!

KEKİKLİ VE PAPRİKALI HAŞLANMIŞ MISIR TARİFİ

Malzemeler: 4 adet mısır, 2 yemek kaşığı tereyağı

Ev yapımı mayonez

1 dal kekik, 80 gr eski kaşar, rendelenmiş, 1 çay kaşığı tatlı toz paprika, 2 çimdik pul biber

Yapılışı: Mısırları derin bir tencereye alın. Üzerini 4 parmak geçecek kadar oda sıcaklığında su ekleyin. Altını yüksek ateşte açın ve suyu kaynadıktan sonra orta ateşe alın. Yaklaşık 1 saat kadar mısırları pişirin ve aralıklarla suyunu kontrol edin ve her zaman suyunun mısırlarını üzerinde olmasına dikkat edin. Eğer su azalırsa tekrar su ekleyin. Bir çatal batırdığınızda mısır tanesinin yumuşak olması gerekmektedir. Pişmiş olan mısırların suyunu süzün. Geniş bir tavada tereyağını eritin ve mısırları ekleyin. Mısırları maşa yardımıyla çevirerek tereyağında 1 dakika kadar pişirin ve tereyağının mısırları kaplamasını sağlayın. Mısırları düz bir tabağa çıkartın ve 2 dakika kadar ılınmasını bekleyin. Üzerlerine ince bir tabaka olacak şekilde bıçak yardımı ile mayonezi sürün. Kekiği, kaşar peynirini, paprikayı ve pul biberi serpin. Sıcak olarak servis edin.

Mısır püskülü çayı ve inanılmaz faydaları

Mısır püskülünden çay mı yapılır diye düşünebilirsiniz. Ama mısır püskülü çayının faydalarını öğrendiğinizde bu formülü neden daha önce denemedim diye hayıflanacaksınız.

Sıradışı bir lezzet olan mısır püskülü çayı, özel aroması ve şifalı etkileri ile özel bir seçenektir. Birçok hastalığa iyi gelen mısır püskülü çayının yapılışı da oldukça pratiktir.

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI FAYDALARI

Mısır püskülü çayı;

İdrar yolu iltihaplarını giderir.

Vücuttaki ödemi atar.

Yağ yakmayı kolaylaştırır.

Romatizmal hastalıklara yakalanma riskini düşürür.

Anksiyete ve stres sorunlarına iyi gelir.

Tansiyon düşürücü etki gösterir.

Kan akışını düzenlemeye yardım eder.

ZAYIFLAMA ETKİLİ MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI

Gerekli malzemeler:

1,5 yemek kaşığı mısır püskülü

1 bardak su

1 tatlı kaşığı kiraz sapı

Hazırlanışı: Bir bardak suyu ocağa alıp kaynatın. İçine kiraz sapı ve mısır püsküllerini ekleyin. Bir süre daha kaynatıp altını kapatın. Dinlenmeye bırakın. Günde bir defa yemeklerden önce mısır püskülü çayını içebilirsiniz.

İlgili Haberler

MasterChef yemekleri! En güzel köfte tarifi! Köfte nasıl yapılır?
MasterChef yemekleri! En güzel köfte tarifi! Köfte nasıl yapılır?
Masterchef Elbasan tarifi! Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava nerenin yemeğidir?
Masterchef Elbasan tarifi! Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava nerenin yemeğidir?
Çökertme Kebabı nedir, nasıl yapılır? Çökertme Kebabı hangi yöreye ait, tarifi ve malzemeler
Çökertme Kebabı nedir, nasıl yapılır? Çökertme Kebabı hangi yöreye ait, tarifi ve malzemeler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu Politika
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz Dünya
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Bakan Koca sitem etti: Koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var Güncel
Bakan Koca sitem etti: Koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var
Akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı 3. Sayfa
Akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti Dünya
Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı
Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti
Oruç Reis'in sahadaki varlığı onları rahatsız etti! Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi
Oruç Reis'in sahadaki varlığı onları rahatsız etti! Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Merve Boluğur Tamer Karadağlı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Süleyman Seba Malcolm Thomas Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana Yunanistan
Şu an buradasınız: MasterChef yemekleri! En güzel mısır tarifi! Köfte nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 23:03:28. #1.15#
title