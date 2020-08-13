MasterChef yemekleri! En güzel mısır tarifi! Köfte nasıl yapılır? MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel mısır hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında mısır hazırladı. Peki, mısır tarifi nedir?mısır nasıl yapılır?

Mısırlı ürünleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan mısır aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, mısır tarifi nasıl yapılır? Mısır nasıl yapılır, mısır yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel mısır tarifi!

KEKİKLİ VE PAPRİKALI HAŞLANMIŞ MISIR TARİFİ

Malzemeler: 4 adet mısır, 2 yemek kaşığı tereyağı

Ev yapımı mayonez

1 dal kekik, 80 gr eski kaşar, rendelenmiş, 1 çay kaşığı tatlı toz paprika, 2 çimdik pul biber

Yapılışı: Mısırları derin bir tencereye alın. Üzerini 4 parmak geçecek kadar oda sıcaklığında su ekleyin. Altını yüksek ateşte açın ve suyu kaynadıktan sonra orta ateşe alın. Yaklaşık 1 saat kadar mısırları pişirin ve aralıklarla suyunu kontrol edin ve her zaman suyunun mısırlarını üzerinde olmasına dikkat edin. Eğer su azalırsa tekrar su ekleyin. Bir çatal batırdığınızda mısır tanesinin yumuşak olması gerekmektedir. Pişmiş olan mısırların suyunu süzün. Geniş bir tavada tereyağını eritin ve mısırları ekleyin. Mısırları maşa yardımıyla çevirerek tereyağında 1 dakika kadar pişirin ve tereyağının mısırları kaplamasını sağlayın. Mısırları düz bir tabağa çıkartın ve 2 dakika kadar ılınmasını bekleyin. Üzerlerine ince bir tabaka olacak şekilde bıçak yardımı ile mayonezi sürün. Kekiği, kaşar peynirini, paprikayı ve pul biberi serpin. Sıcak olarak servis edin.

Mısır püskülü çayı ve inanılmaz faydaları

Mısır püskülünden çay mı yapılır diye düşünebilirsiniz. Ama mısır püskülü çayının faydalarını öğrendiğinizde bu formülü neden daha önce denemedim diye hayıflanacaksınız.

Sıradışı bir lezzet olan mısır püskülü çayı, özel aroması ve şifalı etkileri ile özel bir seçenektir. Birçok hastalığa iyi gelen mısır püskülü çayının yapılışı da oldukça pratiktir.

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI FAYDALARI

Mısır püskülü çayı;

İdrar yolu iltihaplarını giderir.

Vücuttaki ödemi atar.

Yağ yakmayı kolaylaştırır.

Romatizmal hastalıklara yakalanma riskini düşürür.

Anksiyete ve stres sorunlarına iyi gelir.

Tansiyon düşürücü etki gösterir.

Kan akışını düzenlemeye yardım eder.

ZAYIFLAMA ETKİLİ MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI

Gerekli malzemeler:

1,5 yemek kaşığı mısır püskülü

1 bardak su

1 tatlı kaşığı kiraz sapı

Hazırlanışı: Bir bardak suyu ocağa alıp kaynatın. İçine kiraz sapı ve mısır püsküllerini ekleyin. Bir süre daha kaynatıp altını kapatın. Dinlenmeye bırakın. Günde bir defa yemeklerden önce mısır püskülü çayını içebilirsiniz.