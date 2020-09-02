MasterChef yemekleri! En güzel Çerkez tavuğu tarifi! Çerkez tavuğu nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! En güzel Çerkez tavuğu tarifi! Çerkez tavuğu nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar Çerkez tavuğu hazırladı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Çerkez tavuğu hazırladı. Peki, Çerkez tavuğu tarifi nedir? Çerkez tavuğu nasıl yapılır?

MasterChef yemekleri! En güzel Çerkez tavuğu tarifi! Çerkez tavuğu nasıl yapılır?
02.09.2020 21:27 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:30

Tavuk eti sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Çerkez tavuğu, aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Çerkez tavuğu tarifi nasıl yapılır? Çerkez tavuğu nasıl yapılır, Çerkez tavuğu yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Çerkez tavuğu tarifi!

ÇERKEZ TAVUĞU TARİFİ!

Çerkez tavuğu besin değeri

Protein: 32.4g

Karbonhidratlar: 7.7g

Kalori: 332

Yağ: 19.2g yağ

Fiber: 1.2g

Tuz: 0.3g

ÇERKEZ TAVUĞU TARİFİ ÇİN GEREKLİ MALZEMELER

• 4 kilo tavuk

• Yarım soğan

•4adet karabiber tohumu

•3 adet defne yaprağı

•1 adet pide ekmeği

•1/2 bardak süt

•2 yemek kaşığı ince kıyılmış kişniş

•Kırmızıbiber isteğe bağlı

•2 bardak ceviz

•1 çay kaşığı kişniş tohumu

•4 adet yenibahar

•4adet bütün karanfil

•Su

•Tuz

•2 sarımsak, ezilmiş

ÇERKEZ TAVUĞU NASIL YAPILIR?

Tavuğu geniş bir tencerenin içerisine koyun. Daha sonra içerisine soğan, yenibahar, karanfil defne yaprağı ve kişniş tohumu ekleyin. Daha sonra tavuğun üzerini kaplayacak kadar su ilave edin. Ocağın üzerine alıp kaynatın. Kaynamaya başlayınca sıcaklığı azaltın.Ve tavuk pişene kadar 30 dk boyunca pişirin.Tavuk pişince ayrı bir kaba alarak ellerinizle didin. Daha sonra tavuğun suyunu süzün ve küçük bir tencerenin içerisine aktarın. Tavuk suyunu tencerede yaklaşık 10 dk boyunca kaynatın. Küçük bir kasenin içerisinde pideyi tamamen ıslatılana kadar sütün içinde ezin. Daha sonra pideleri mutfak robotunun içerisine aktarın. İçerisine ceviz ve sarımsak ekleyerek ezme işlemine devam edin. Robotun içerisine yaklaşık bir bardak tavuk suyunu ilave edin.Daha sonra sosun içerisine karabiber, tuz atın.Ditmiş olduğunuz tavukları bir tabakta kırmızı biber ve kişnişle ovun.Tavuğu bir tabakta, bir tutam Türk kırmızı biberiyle karıştırın ve servis yapın. Ekstra ceviz sosunu tabağa yayın ve üzerine de tavukları ekleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

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