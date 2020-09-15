MasterChef yemekleri! En güzel Balık ekmek tarifi! Balık ekmek tarifi nasıl yapılır? MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Balık ekmek hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Balık ekmek hazırladı. Peki, Balık ekmek tarifi nedir? Balık ekmek nasıl yapılır? Balık ekmek nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Balık ekmek aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Balık ekmek tarifi nasıl yapılır? Balık ekmek nedir? Balık ekmek nasıl yapılır, Balık ekmek yapılırken nelere dikkat edilir?

BALIK EKMEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

Göbek marul, kırmızı soğan, roka, domates, balık ekmeği,

Üzeri İçin: Karabiber, 1 yemek kaşığı limon suyu, 3-4 dal dereotu, 3 yemek kaşığı mayonez, 2 yemek kaşığı hardal, tuz

YAPILIŞI

Filettoluk hazırlanmış balıkları yıkayalım süzgece alıp süzün, bu arada sosunu hazırlayın. Döküm tavayı az yağlayıp iyice kızana kadar ateşe koyalım, üzerine balıkları yerleştirelim, balıklar yapışmayacak şekilde pişene kadar diğer yanını çevirmeyelim, istediğimiz şekilde balıklar pişip kendini bıraktığında diğer yanını çevirip aynı şekilde pişirin, tabağa alalım

Marulu ince ince kıyın, domatesleri dilimleyin. Kırmızı soğanı dilimleyin. Ekmeğin içine çıtır balığı ve malzemeleri yerleştirin. Sos için dereotunu kıyın ve limon suyu, hardal, mayonezi karıştırın. Tuz ve karabiber ilave edin.

Ekmeğimizin içine balığı koyup üzerine diğer malzemeleri dizin. Afiyet olsun.