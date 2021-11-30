MasterChef yarışmacısının sevgilisi tanıdık çıktı

Yarışmaya veda ettikten sonra açıklamalarda bulunan Pelin Zaman, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben buraya gelirken hayatımı durdurdum geldim. Benim için gerçekten burası zordu, her gün savaştım.

Burada birçok arkadaşımdan daha da zorlandım. Buraya kadar gelmek benim için gurur. Buradan çıktıktan sonra bir kursa gidip eğitim alacağım. Gideceğimi hissetmiştim." dedi.

ÜNLÜ ŞARKICIYLA AŞK YAŞIYOR

Pelin Zaman'ın özel hayatı da sosyal medyada merak konusu oldu. Güzel yarışmacının adı Emre Büber ile anılmış olsa da Pelin Zaman'ın sevgilisinin şarkıcı Gökhan Akar olduğu ortaya çıktı.

"KALPLERDE BİRİNCİ OLMAK ÖNEMLİ"

Pelin Zaman'ın şarkıcı sevgilisi Gökhan Akar, "Yarışmada değil kalplerde birinci olmaktı asıl mesele" notuyla bir fotoğraflarını paylaştı.

Masterchef Pelin de bu paylaşımı kendi hesabında paylaşıp kalp emojisi koydu.

MASTERCHEF PELİN KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından Pelin Zaman, 2 Mayıs 1988 tarihinde doğdu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurudur. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, iki sene açık öğretim okuyarak aşçılık eğitimi almıştır.

Bugüne kadar çok sayıda ülke gezen Pelin Zaman hayatının bir döneminde Amerika'da yaşamıştır. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı güzel yemek yaptığını ve yemeklerini tadanların çok beğendiğini düşünüyor. İleride kendisine ait bir işyeri açmak istiyor. Gezip gördüğü ülkelerin mutfaklarına her daim dikkat kestiğini söyleyen Pelin Zaman, yemek konusunda da iddialı.

GÖKHAN AKAR KİMDİR?

Gökhan Akar, 10 Ağustos'ta İzmir'de dünyaya geldi ve müzikle iç içe büyüdü. 6 yaşında piyano çalmaya başladı ve müzik eğitimine devam ederken babasının orkestrasında müzisyen ve solist olarak sahne aldı.

Gökhan Akar, konservatuvarda öğrenciyken kurduğu özel dershanede bir süre müzik eğitimi verdi ve sahne çalışmalarına devam etti.

İlkokul sıralarında yazmaya başladığı şarkılar ve şarkı yazarlığı konservatuvar yıllarında gelişerek devam etti.

Master eğitiminden sonra bir süre Amerika' da Los Angeles ve New York ta yaşadı burada da eğitimine ve müzik çalışmalarına devam etti.

Türkiye ye döndükten sonra popüler sanatçıların albümlerinde şarkıları yer almaya başladı. 2012 yılında sözü ve müziğini yazdığı Felsefe single albümüyle müzikseverlere "merhaba" dedi.