MasterChef Türkiye yemekleri! Ekşili köfte tarifi, ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte malzemeleri! Terbiyeli ekşili köfte nasıl yapılır?

Masterchef'te bugün 2 Kasım Pazartesi günü ekşili köfte yapılıyor. Ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte malzemeleri nelerdir? Ekşili köfte terbiyesi nasıl yapılır?

Ekşili köfte tarifi, Masterchef'te çok fazla soruna ve tartışmaya sebep oldu. Peki, ekşili köftenin köftesinde pirinç olur mu, olmaz mı?

EKŞİLİ KÖFTE MALZEMELERİ

300 gr kıyma

1 kahve fincanı bulgur (pirinç de ekleyebilirsiniz.)

1 yemek kaşığı salça(isteğe bağlı) (bir daha yaparken salça eklememeye karar verdim)

Tuz, karabiber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 adet patates

1 adet havuç

1 diş sarımsak

7 su bardağı su

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı yoğurt

Yarım kahve fincanı un

1 limon suyu

Üzerine yakmak için tereyağı

Kırmızı biber, kimyon ,nane,

Tuz

EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ

Kıyma, bulgur, tuz ve karabiberi iyice yoğurun.

Tepsiye biraz un dökün.

Küçük Küçük köfteler yaparak unlu tepsiye atın.

Hepsi tamamlanınca tepsiyi sallayarak bütün köftelerin unlanmasını sağlayın.

Patates, sarımsak ve havucu doğrayın, az sıvı yağda 3-4 dakika çevirin.

Salçayı ekleyin onu da karıştırın.

Suyunu ekleyip kaynamaya bırakın.

Su kaynayınca köfteleri ekleyin köfteler ve patatesler pişene kadar pişirmeye devam edin.

Yoğurt, un, yumurta sarısını iyice çırpın.

İçine limon suyu ve sarımsağı ekleyin.

Yoğurtlu karışımı yemeğin suyundan alıp ılıtın ve yemeğe ekleyin.

Tereyağını eritin ve kırmızı biber, nane ve kimyonu ilave edin.

Biraz yanınca yemeğin üzerine dökün. Afiyet olsun.