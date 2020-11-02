MasterChef Türkiye yemekleri! Ekşili köfte tarifi, ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte malzemeleri! Terbiyeli ekşili köfte nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef Türkiye yemekleri! Ekşili köfte tarifi, ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte malzemeleri! Terbiyeli ekşili köfte nasıl yapılır?

02.11.2020 23:41 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:52
MasterChef Türkiye yemekleri! Ekşili köfte tarifi, ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte malzemeleri! Terbiyeli ekşili köfte nasıl yapılır?

Masterchef'te bugün 2 Kasım Pazartesi günü ekşili köfte yapılıyor. Ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte malzemeleri nelerdir? Ekşili köfte terbiyesi nasıl yapılır?

Ekşili köfte tarifi, Masterchef'te çok fazla soruna ve tartışmaya sebep oldu. Peki, ekşili köftenin köftesinde pirinç olur mu, olmaz mı?

EKŞİLİ KÖFTE MALZEMELERİ

300 gr kıyma

1 kahve fincanı bulgur (pirinç de ekleyebilirsiniz.)

1 yemek kaşığı salça(isteğe bağlı) (bir daha yaparken salça eklememeye karar verdim)

Tuz, karabiber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 adet patates

1 adet havuç

1 diş sarımsak

7 su bardağı su

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı yoğurt

Yarım kahve fincanı un

1 limon suyu

Üzerine yakmak için tereyağı

Kırmızı biber, kimyon ,nane,

Tuz

MasterChef Türkiye yemekleri! Ekşili köfte tarifi, ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte malzemeleri! Terbiyeli ekşili köfte nasıl yapılır?

EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ

Kıyma, bulgur, tuz ve karabiberi iyice yoğurun.

Tepsiye biraz un dökün.

Küçük Küçük köfteler yaparak unlu tepsiye atın.

Hepsi tamamlanınca tepsiyi sallayarak bütün köftelerin unlanmasını sağlayın.

Patates, sarımsak ve havucu doğrayın, az sıvı yağda 3-4 dakika çevirin.

Salçayı ekleyin onu da karıştırın.

Suyunu ekleyip kaynamaya bırakın.

Su kaynayınca köfteleri ekleyin köfteler ve patatesler pişene kadar pişirmeye devam edin.

Yoğurt, un, yumurta sarısını iyice çırpın.

İçine limon suyu ve sarımsağı ekleyin.

Yoğurtlu karışımı yemeğin suyundan alıp ılıtın ve yemeğe ekleyin.

Tereyağını eritin ve kırmızı biber, nane ve kimyonu ilave edin.

Biraz yanınca yemeğin üzerine dökün. Afiyet olsun.

İlgili Haberler

24 Ekim Masterchef yemekleri | Tteokbokki nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Tteokbokki tarifi, malzemeleri
24 Ekim Masterchef yemekleri | Tteokbokki nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Tteokbokki tarifi, malzemeleri
24 Ekim MasterChef yemekleri! Chijeu-Buldak nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Chijeu-Buldak tarifi, malzemeleri
24 Ekim MasterChef yemekleri! Chijeu-Buldak nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Chijeu-Buldak tarifi, malzemeleri
24 Ekim MasterChef yemekleri! Bibimbap nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Bibimbap tarifi, malzemeleri
24 Ekim MasterChef yemekleri! Bibimbap nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Bibimbap tarifi, malzemeleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Babel Tisserand Tamer Tuna Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Seferihisar Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef Türkiye yemekleri! Ekşili köfte tarifi, ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte malzemeleri! Terbiyeli ekşili köfte nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 23:52:56. #1.15#
title