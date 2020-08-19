MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
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MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ilk takım oyununu Ayyüce'nin kaptan olduğu kırmızı takım kaybetti. Eleme potasına girecek isimlerin belli olduğu final turunda Barbaros Duygu'ya "At gözlüklerinle bakıyorsun" deyince ortalık bir anda karıştı.

19.08.2020 07:44 | Son Güncelleme: 19.08.2020 08:12

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye dün akşam 29. bölümüyle ekrana geldi. İlk takım oyununda mücadele eden mavi ve kırmızı takım arasında zorlu bir mücadele yaşandı.

İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de dün akşam takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunun mavi takım kazanmayı başardı. Böylelikle kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasında 3. olan isim Furkan oldu. Dokunulmazlık oyununda 2. olan isim Ayyüce oldu. Dokunulmazlığı kazanan isim ise Duygu oldu.

MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi

ELEME ADAYLARI SEÇİLDİ

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu, ilk eleme adayı olarak Celal'in ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak Sedat seçildi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Oylama sırasında Barbaros veDuygu arasında gerginlik yaşandı. Barbaros verilen yemeği güzel çıkartamayan Duygu'yu "At gözlüklerinle bakıyorsun" diyerek uyarınca gerginlik tırmandı. Duygu ise "Sen benim böyle konuşamazsın bu çok saygısızca. Ben terbiyesizce konuşmayı yakıştıramıyorum" deyip takım arkadaşını uyardı.

MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
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