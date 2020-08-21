MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'nin şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, 2020'nin ilk MasterClass'ını verdi. Yarışmacılara doğru ve hızlı bir şekilde sebze doğramayı öğreten Yalçınkaya, bunu bir oyuna dönüştürerek bir kişiye profesyonel mutfak ekibi hediye etti.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Şef Mehmet Yalçınkaya, bu senenin ilk MasterClass'ını verdi. Usta şef, ilk olarak estetik, doğru ve hızlı şekilde sebze doğramayı gösterdi.

SEBZE VE ET DOĞRAMA ŞEKLİNİ GÖSTERDİ

Şef Mehmet Yalçınkaya tarafından verilen ilk MasterClass'ta yarışmacılar sebzenin yanı sıra deniz mahsülleri ve et kesimini ve temizlemesini de öğrendi. Şefin yarışmacılara gösterdiği ayrıntıların hemen sonrasında MasterChef Türkiye yarışanları, öğrendiklerini uygulayarak şeflere gösterdi.

4 FİNALİST EN İYİ YEMEK İÇİN MÜCADELE ETTİ

Sevilen lezzet yarışmasının ilk MasterClass'ında başarılı olan ilk isim Berk oldu. İkinci isim Serhat, üçüncü yarışmacı Uğur, dördüncü de Barbaros olarak belirlendi. Dört isim de MasterClass'da öğrendiklerini sınırlı malzemeyle ve yaratıcılıklarını kullanarak yeni bir yemek yaptı. Final oyununun kazanan ismi ise Serhat oldu.

Serhat, en iyi tabağı çıkartarak profesyonel mutfak ekipmanının sahibi oldu.