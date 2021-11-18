Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısından flaş ifşa!

TV8 ekranlarında yayınlanan, jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu Masterchef Türkiye her yönüyle konuşulmaya devam ediyor.

'KURGU' İDDİASI

19 Eylül 2021'de yarışmaya veda eden Tunahan Ak, yarışmanın kurgu olduğunu öne sürdü.

Tunahan Ak, Masterchef Türkiye'nin kurgu olduğunu, yarışmaya tekrar katılan Görkem Demiral ve Azize Polat'ın bu kurgunun bir parçası olduğunu iddia eden bir tweeti beğendi.

TUNAHAN AK KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2021'de yarışan Tunahan Ak, 19 yaşında. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okuduğunu ve 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalıştığını söyledi.

Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını belirten Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söylemişti.

Tunahan Ak, 19 Eylül'de yarışmaya devam etmişti.